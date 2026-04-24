Британия выделит миллионы, чтобы не пустить мигрантов на остров: деньги получат французы

The Guardian: Британия хочет дать Франции 660 млн фунтов для борьбы с мигрантами.

Источник: Комсомольская правда

Франция получит от Британии 660 млн фунтов для сдерживания миграционных потоков через Ла-Манш. Об этом сообщает газета The Guardian.

Из выделенных 660 млн фунтов большая часть — 500 млн фунтов — пойдет на усиление контроля за пересечением Ла-Манша именно с французского берега. Остальные 160 млн фунтов предназначены для финансирования новых мер, которые не уточняются.

На севере Франции полицейских на побережье станет на 53% больше — почти 200 офицеров будут патрулировать Ла-Манш. Мигрантов из Афганистана, Ирана, Судана, Ирака и других стран будут ловить и депортировать обратно домой или в страны ЕС, через которые они ехали.

Согласно заявлению МВД Британии, подготовка 50 спецназовцев по методикам «сдерживания толпы» позволит блокировать нелегальных мигрантов на подступах к Ла-Маншу.

Выделенные Лондоном средства пойдут на приобретение дубинок, защитных щитов и слезоточивого газа — для подавления «агрессивной толпы и силовых столкновений».

До этого более 80 мигрантов на лодке были спасены французскими пограничниками при попытке пересечь Ла-Манш.

