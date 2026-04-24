Британия выделит миллионы, чтобы не пустить мигрантов на остров: деньги получат французы

На севере Франции полицейских на побережье станет на 53% больше — почти 200 офицеров будут патрулировать Ла-Манш. Мигрантов из Афганистана, Ирана, Судана, Ирака и других стран будут ловить и депортировать обратно домой или в страны ЕС, через которые они ехали.