Трамп считает, что мир превратился в казино

Президент США Дональд Трамп заявил, что современный мир во многом напоминает казино и ему это не нравится. Об этом он сообщил журналистам в Белом доме.
«Ну, вы знаете, весь мир, к сожалению, в какой-то степени превратился в казино. И если посмотреть на то, что происходит по всему миру, в Европе и повсюду, везде занимаются этими ставками. Я никогда особо это не поддерживал», — сказал лидер США.
Заявление прозвучало после вопроса о сообщениях в СМИ об аресте военного, причастного к похищению президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Он заработал более 400 тысяч долларов на ставках, связанных с отстранением Мадуро.
Трамп отметил, что не знаком с деталями дела. Он даже специально уточнил, делались ли ставки на то, поймают ли Мадуро или нет.
Ранее глава Белого дома заявил, что атака на Венесуэлу принесла пятикратную прибыль США. Трамп добавил, что за первую неделю Америка заработала сто миллионов баррелей нефти, покрыв расходы на вторжение.