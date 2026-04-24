ВС РФ по наводке рядового Столярова ликвидировали до десяти солдат ВСУ

Российский военнослужащий Владислав Столяров выявил замаскированную технику и пехоту Вооружённых сил Украины, сообщает Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что рядовой Столяров скорректировал огонь артиллерии, которая ликвидировала до десяти солдат украинских войск и две бронемашины.
«В ходе ведения поиска в заданном квадрате Владислав Столяров в условиях интенсивного артиллерийского огня вскрыл хорошо замаскированное скопление техники ВСУ, сосредоточенное для наступления на позиции российских войск. Рядовой Столяров произвёл расчёты для поражения цели и оперативно передал на командный пункт информацию о её местонахождении. В результате артиллерийского удара были ликвидированы две боевые бронированные машины и до десяти украинских боевиков», — говорится в сообщении.
Кроме того, в МО рассказали о российском военнослужащем Николае Харитончике. Сержант Харитончик командовал штурмовой группой.
Закрепившись на новом рубеже, он распределил силы личного состава, заблаговременно подготовив оборонительные позиции. Затем сержант «выстроил боевой порядок и систему ведения огня подразделения».
«Противник под прикрытием огня артиллерии и с применением ударных БПЛА предпринял попытку выбить российских штурмовиков с занимаемых рубежей и атаковал позиции российских военнослужащих. Находясь под вражеским огнём, сержант Харитончик грамотно руководил подчинёнными, оперативно выявлял направления атак и огневые точки противника, в результате чего украинские боевики, понеся значительные потери, отступили», — заявили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что российский танкист прямой наводкой с первого выстрела ликвидировал боевую машину пехоты Вооружённых сил Украины, БМП находилась на расстоянии около километра.