Россиян ждут трехдневные выходные в начале лета

Россияне в начале лета смогут отдыхать три дня подряд — с 12 по 14 июня. Длительные выходные наступят из-за празднования Дня России. Об этом в беседе с РИА Новости напомнил доцент Финансового университета при правительстве Игорь Балынин.
«Россиян ждут пятые по счету и заключительные в 2026 году трехдневные выходные: с 12 по 14 июня», — сказал собеседник агентства.
При этом ближайшие трехдневные каникулы придутся на первые майские праздники — с 1 по 3 число — в честь Дня весны и труда. Следующие длинные выходные, с 9 по 11 мая, будут связаны с празднованием Дня Победы.
Напомним, что в апреле для россиян не предусмотрено трехдневных выходных.
При этом праздничными нерабочими днями в мае объявлены 1 и 11 числа. Кроме того, календарными выходными станут следующие даты: 2−3, 9−10, 16−17, 23−24 и 30−31 мая.