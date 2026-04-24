Названы самые трезвые регионы России

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Чечня, Ингушетия и Дагестан возглавили список регионов России с самым низким потреблением алкоголя, следует из данных Минздрава, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно данным ведомства за март 2026 года, показатель потребления чистого спирта в Чеченской Республике составил 0,02 литра этанола на душу населения. Также в лидерах оказались Ингушетия и Дагестан, где он составил 0,62 литра и 0,91 литра соответственно.
Также в список самых непьющих регионов вошли Кабардино-Балкарская Республика (2,14 литра), Карачаево-Черкесская Республика (2,71 литра) и Ставропольский край (3,48 литра).
Данных о новых регионах не представлено.
Узнать больше по теме
Дагестан: регион России с богатой историей, красивой природой и уникальной культурой
Известный своей природной красотой, богатым культурным наследием и значительным историческим вкладом, Дагестан — горный край, расположенный на юге России. В материале рассказываем, что представляет собой Дагестан, объясняем его значение сегодня, а также перечисляем ключевые особенности и факты.Читать дальше