Юрист рассказал, как оплачивается работа в выходные и праздники

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Работа в выходные или праздники оплачивается в двойном размере либо компенсируется дополнительным выходным днем, рассказал РИА Новости юрист, член Ассоциации юристов России Иван Курбаков.
«Работа в выходные и праздничные дни оплачивается не менее чем в двойном размере либо предоставляется другой день отдыха статья 153 ТК РФ (Оплата труда в выходные и нерабочие праздничные дни)», — сказал юрист.
Он подчеркнул, что работодатель должен уведомить сотрудника о привлечении к работе в письменной форме.
Если работодатель не оплатит работу в выходной или праздник в двойном размере, то работник вправе обратится в суд. Срок обращения составляет три месяца со дня, когда сотрудник узнал о нарушении (статья 392 ТК РФ «Сроки обращения в суд за разрешением индивидуального трудового спора»), заключил Курбаков.