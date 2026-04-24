Залужный: успешные удары ВС РФ срывают планы ВСУ

Источник: Аргументы и факты

Посол Украины в Британии и экс-главком Вооружённых сил Украины Валерий Залужный заявил, что успешные удары ВС РФ срывают планы украинских войск.

«Удары по логистике, они делают невозможным с нашей стороны создание каких-то ударных группировок для того, чтобы мы могли взять и начать наступление», — сказал он. Комментарий прозвучал в ходе выступления Залужного перед учащимися Киевской школы гос управления имени Сергея Нижнего.

Залужный отметил, что невозможность наступления украинских войск ставит под сомнение высказывания украинских властей о том, что они якобы «получили некоторые территории».

Напомним, начальник Генштаба Валерий Герасимов заявил, что ВС РФ ведут наступление по всем направлениям. Он отметил, что украинские войска пытаются скрыть правду о ситуации и делают фейки о своих якобы успехах.

По словам бывшего разведчика морской пехоты Соединённых Штатов Скотта Риттера, между Зеленским, руководителем его офиса Кириллом Будановым* и Залужным началась политическая борьба.

* Внесён в РФ в перечень террористов и экстремистов.

Узнать больше по теме
Валерий Залужный: биография бывшего главкома ВСУ, ставшего послом в Великобритании
Валерий Залужный, чья деятельность в момент начала СВО была связана с управлением вооруженными силами и реализацией стратегических решений. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше