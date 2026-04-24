В РФ вступают в силу новые правила оформления больничных в декрете: подробности

В России родитель в декретном отпуске сможет сохранить право на больничный.

Источник: Комсомольская правда

С 26 апреля родители в декрете смогут подрабатывать у другого работодателя и не бояться потерять больничный и пособие. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

«С 26 апреля вступают в силу поправки к приказу Минздрава, согласно которым родитель в декретном отпуске сможет сохранить право уходить на больничный и получать пособие по нетрудоспособности», — сказал депутат.

По словам парламентария, мать или отец в декрете смогут работать в другой организации без потери права на оплачиваемый больничный, одновременно ухаживая за ребенком.

Как добавил Леонов, в период болезни родители с детьми особенно остро ощущают потребность в поддержке, которая им необходима всегда.

В свою очередь в Госдуме предложили ввести 13-ю зарплату для всех работающих граждан России.