Двое хабаровчан осуждены за убийство во время застолья

Следствие завершило работу по уголовному делу в отношении мужчины и женщины.

Источник: Комсомольская правда

Следствие завершило работу по уголовному делу в отношении мужчины и женщины, обвиняемых в убийстве. Информация подтверждена следственным управлением СК РФ по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Инцидент произошёл вечером 19 января 2026 года. Обвиняемые познакомились с потерпевшим на железнодорожной платформе. Они пригласили мужчину в садовое товарищество Хабаровского района — отметить день рождения последнего.

Застолье, сопровождавшееся употреблением алкоголя, закончилось конфликтом. Согласно материалам дела, женщина нанесла удары ножом в спину потерпевшего, а мужчина — в грудь. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия.

Один из фигурантов после случившегося позвонил в Следственный комитет и сообщил о преступлении. В ходе следствия обвиняемые были заключены под стражу. Собранные доказательства переданы в суд для дальнейшего рассмотрения дела.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962−223−38−83.

Почта: red.habkp@phkp.ru