Фальков сообщил о появлении новой специальности в вузах

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Образовательные программы требуют пересмотра, поскольку технологические изменения серьезно меняют рынок труда и представление о профессиях. В этой связи необходимо появление новых специальностей, заявил ТАСС министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.
«Это вопрос содержания образовательных программ, это вопрос появления новых программ, допустим, автономные мобильные системы», — сказал он.
Так, по словам Фалькова, с 2026 года в российских вузах появится новое направление — проектирование и эксплуатация автономных мобильных систем.
Валерий Фальков: биография министра образования РФ и экс-ректора ТюмГУ
В 2025 году в РФ стартует реформа высшего образования. Последнюю утвердил глава Минобрнауки России Валерий Фальков: с ее помощью чиновник планирует повысить качество подготовки специалистов для отечественных отраслей экономики.