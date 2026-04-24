24 апреля в Красноярском крае откроется более 700 площадок «Диктанта Победы»

24 апреля в Красноярском крае в восьмой раз пройдет Международная патриотическая акция «Диктант Победы». В краевом правительстве рассказали, что в 2026 году откроется более 700 площадок по всему региону: в школах, библиотеках, музеях, учреждениях культуры. Готовятся и уникальные площадки.
Диктант начнется в 16:00 во всех регионах России. Также будет возможность ответить на вопросы на сайте проекта. Победители получат возможность попасть на Парад Победы в Москве.
В тестовые задания войдут вопросы, посвященные советским военачальникам, а также юбилейным датам 2026 года. Отдельный блок — о тематике СВО. Участникам предстоит за 45 минут ответить на 25 вопросов. Полный список площадок в Красноярске можно найти здесь.
Отметим, что в 2025 году более 21 тысячи жителей края приняли участие в акции и побили рекорд.