Медведь Бурый стал спортивным символом Хабаровского края

В Хабаровском крае представили талисмана Года спорта. Им стал медведь Бурый. Впервые маскот появился на публике на церемонии открытия международного турнира по боксу (16+), посвященного памяти Героя Советского Союза Константина Короткова, которое отвечает целям и задачам президентской госпрограммы «Спорт России», сообщает пресс-служба министерства спорта Хабаровского края.
«Медведь был выбран не просто так. Это не только символ Хабаровского края, но и хранитель истории нашего региона. С Бурым познакомились не только жители нашей страны, но и иностранные спортсмены. Он дружелюбный и мирный, но может дать отпор, так как добро должно быть с кулаками», — отметил министр спорта Дмитрий Чикунов.
Напомним, что Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин объявил этот год Годом спорта. Под лозунгом «Спорт — объединяет» в регионе проходит эстафета «Знамя спорта». Стартовала она в Хабаровске, затем символ года спорта отправился в путь по всем муниципальным образованиям края. Сейчас спортивное знамя находится в Амурском муниципальном районе, а после отправится в Хабаровский район.
Отметим, что Хабаровский край уже принял ряд крупных спортивных событий. В начале февраля на горнолыжном комплексе «Холдоми» состоялся этап кубка России по волейболу на снегу. Сейчас в «Платинум арене» проходит международный турнир по боксу памяти К. Короткова, а в мае пройдут международные соревнования по дзюдо «Памяти В. С. Ощепкова». Также в ноябре в Хабаровске планируется провести Кубок России по тхэквондо ГТФ.