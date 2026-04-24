Хозяин собак, растерзавших старушку в Хабаровском крае, заплатит 50 тысяч

В Ванинском районе Хабаровского края суд рассмотрел дело о компенсации морального вреда после трагедии с участием собак. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов Хабаровского края.
Инцидент произошёл ранним утром 24 декабря 2024 года в посёлке Октябрьский. Две собаки, принадлежавшие местному жителю, выбрались со двора и напали на 68-летнюю пенсионерку, которая вышла к колонке за водой. Как установил суд, в момент нападения у пострадавшей случился острый коронарный синдром на фоне заболевания сердца, что привело к её смерти. Уже после этого животные растерзали погибшую.
Сын женщины обратился в суд, указав, что произошедшее причинило ему серьёзные моральные страдания. Суд пришёл к выводу, что владелец собак допустил их самовыгул без поводка и намордника.
Иск удовлетворили частично — с ответчика взыскали 50 тысяч рублей компенсации. Это решение позже проверили в краевом суде и оставили без изменений.