Хозяин собак, растерзавших старушку в Хабаровском крае, заплатит 50 тысяч

Инцидент произошёл ранним утром 24 декабря 2024 года в посёлке Октябрьский. Две собаки, принадлежавшие местному жителю, выбрались со двора и напали на 68-летнюю пенсионерку, которая вышла к колонке за водой. Как установил суд, в момент нападения у пострадавшей случился острый коронарный синдром на фоне заболевания сердца, что привело к её смерти. Уже после этого животные растерзали погибшую.