Российские дачники в преддверии сезона рискуют попасть в ловушку мошенников

Дачные товары в преддверии майских праздников и в целом огородного сезона пользуются спросом среди россиян. Этим решили воспользоваться и мошенники. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», злоумышленники начали создавать поддельные сайты магазинов для дачников.
Предполагается, что заманить жертву должны низкие цены на ряд товаров.
— Целевой группой такой схемы являются владельцы загородной недвижимости, садоводы, пенсионеры, которые ищут бензопилы, культиваторы, теплицы, удобрения, — подчеркивают РИА Новости со ссылкой на платформу «Мошеловка» Народного фронта. — Они их находят на сайтах-клонах известных садовых магазинов, но по другим, более низким ценам.
За выбранный товар требуется полная предоплата, однако даже после внесения средств покупка не приходит. Эксперты подмечают, что слишком низкая цена должна вызвать подозрения, а покупки для сада нужно совершать только в проверенных магазинах с репутацией.