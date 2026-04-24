Турист застрелил сына в туалете аэропорта

В США мужчина выстрелил в 11-летнего сына в туалете аэропорта, ребенок не выжил.

Источник: Комсомольская правда

В аэропорту американского штата Невада турист расправился со своим ребенком. Об этом пишет газета Daily Mail.

Как сообщается, 37-летний американец Джованни Перес вместе с 11-летним сыном Калланом совершал поездку по США на прокатном автомобиле. После поломки машину отбуксировали на территорию аэродромной стоянки, где путешественники намеревались арендовать другое авто.

Отец с сыном дважды заходили в туалет в аэропорту. Во время второго визита в уборную Перес выстрелил в мальчика, от полученного ранения ребенок скончался.

Осознав случившееся, Перес выбежал из туалета и покончил с собой. Его тело позже обнаружили у билетных касс.

Как пишет газета, в прошлом году Перес получил титул «Отец года» благодаря эссе сына Каллана о важности родителей. Ребенок тогда занял третье место в конкурсе.

Ранее в США суд приговорил мужчину к 50 годам тюрьмы за то, что окунул 4-летнего ребенка в кипяток и нанес ей страшные увечья.

