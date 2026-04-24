​Фуру с нелегальной икрой из Хабаровского края, преодолевшую 17 регионов, задержали под Волгоградом

На трассе Сызрань — Саратов — Волгоград полицейские остановили автомобиль для проверки. В вещах водителя нашли более 270 банок с красной икрой без маркировки. Позже задержали и организаторов нелегального бизнеса. По местам их жительства сыщики обнаружили более 450 тысяч рублей и порядка 11 тысяч долларов США, сотовые телефоны, компьютерную технику и черновые записи.