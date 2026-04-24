Фуру с нелегальной икрой из Хабаровского края, преодолевшую 17 регионов, задержали под Волгоградом.
Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Волгоградской области во взаимодействии с коллегами из ГУЭБиПК МВД России задержали троих участников организованной группы, подозреваемых в незаконном обороте особо ценных водных биологических ресурсов, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области.
«По имеющимся данным, двое жителей Волгограда в возрасте 42 и 46 лет разработали криминальную схему поставки нелегальной чёрной икры из Дальневосточного федерального округа», — говорится в сообщении.
В очередной раз в Хабаровском крае подельники приобрели у неизвестных партию такого товара, а для транспортировки привлекли 30-летнего местного жителя. На коммерческом фургоне Hyundai Porter, оборудованном рефрижератором, курьер преодолел путь через 17 субъектов нашей страны.
Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области.
На трассе Сызрань — Саратов — Волгоград полицейские остановили автомобиль для проверки. В вещах водителя нашли более 270 банок с красной икрой без маркировки. Позже задержали и организаторов нелегального бизнеса. По местам их жительства сыщики обнаружили более 450 тысяч рублей и порядка 11 тысяч долларов США, сотовые телефоны, компьютерную технику и черновые записи.
Экспертиза показала: это икра амурского осетра, занесённого в Красную книгу. Всего изъяли более 136 кг деликатеса, ущерб природе оценили в 29 миллионов рублей.
Возбуждено уголовное дело, подозреваемые под домашним арестом. Ведётся следствие, чтобы выявить всех причастных к преступлению.