​Фуру с нелегальной икрой из Хабаровского края, преодолевшую 17 регионов, задержали под Волгоградом

Всего было изъято более 136 кг деликатеса.

Источник: AmurMedia

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Волгоградской области во взаимодействии с коллегами из ГУЭБиПК МВД России задержали троих участников организованной группы, подозреваемых в незаконном обороте особо ценных водных биологических ресурсов, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области.

«По имеющимся данным, двое жителей Волгограда в возрасте 42 и 46 лет разработали криминальную схему поставки нелегальной чёрной икры из Дальневосточного федерального округа», — говорится в сообщении.

В очередной раз в Хабаровском крае подельники приобрели у неизвестных партию такого товара, а для транспортировки привлекли 30-летнего местного жителя. На коммерческом фургоне Hyundai Porter, оборудованном рефрижератором, курьер преодолел путь через 17 субъектов нашей страны.

​Фуру с нелегальной икрой из Хабаровского края, преодолевшую 17 регионов, задержали под Волгоградом. Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области.

На трассе Сызрань — Саратов — Волгоград полицейские остановили автомобиль для проверки. В вещах водителя нашли более 270 банок с красной икрой без маркировки. Позже задержали и организаторов нелегального бизнеса. По местам их жительства сыщики обнаружили более 450 тысяч рублей и порядка 11 тысяч долларов США, сотовые телефоны, компьютерную технику и черновые записи.

Экспертиза показала: это икра амурского осетра, занесённого в Красную книгу. Всего изъяли более 136 кг деликатеса, ущерб природе оценили в 29 миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело, подозреваемые под домашним арестом. Ведётся следствие, чтобы выявить всех причастных к преступлению.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше