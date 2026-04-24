Песков: планы Финляндии разрешить ввоз ЯО являются конфронтацией

Источник: Аргументы и факты

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал намерение Финляндии разрешить ввоз и хранение ядерного оружия.

Он уточнил, что эти планы являются конфронтацией.

«Так и следует понимать. Причём конфронтация в таком концентрированном выражении», — сказал Песков в эфире Первого канала.

Напомним, в Минобороны Финляндии заявили, что правительство внесло в парламент предложение о разрешении ввоза, транспортировки, доставки и хранения ядерного оружия в «ситуациях, связанных с обороной». С этой же инициативой выступал министр обороны Антти Хяккянен.

По словам Пескова, развёртывание такого оружия станет угрозой для Российской Федерации и она примет ответные меры.

Ранее Песков заявил, что РФ на фоне милитаризации Европы следует быть сильной и двигаться к достижению своих целей в ходе специальной военной операции.

