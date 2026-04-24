Спасатели во Вьетнаме три часа вытаскивали 300-килограммового туриста из ванной

На вьетнамском курорте Дананг спасатели извлекли 300-килограммового гражданина США из ванной комнаты, где он застрял после падения. Об этом в четверг, 23 апреля, сообщает портал Báo VietNamNet.
Инцидент произошел в жилом доме в районе Нгу Хань Сон. Сообщение о происшествии поступило в информационный центр города в среду, 22 апреля. Турист с инициалами С. А. Г. не смог самостоятельно выбраться из замкнутого пространства.
На место оперативно выехали спасатели со специализированным оборудованием. Операция по спасению американца из маленькой ванной комнаты заняла три часа — специалисты столкнулись с большими трудностями. После извлечения пострадавшего передали медицинскому персоналу, говорится в сообщении.
В 2024 году произошел похожий случай — пьяный москвич с лишним весом погиб от ожогов, застряв в горячей ванне. Мужчина решил принять ванну, однако поздно понял, что вода слишком горячая. Он попытался выбраться из ванны, но не смог этого сделать из-за лишнего веса.
В 2025 году маленькая девочка в Индии упала в чан со вскипяченным молоком на кухне школьной столовой — спасти ребенка не удалось, девочка сварилась заживо.