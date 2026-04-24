Иран рассказал, кто не будет платить за проход через Ормузский пролив

Тегеран не будет взимать пошлины за проход через Ормузский пролив с некоторых стран. В число исключений вошла и Россия. Об этом сообщил посол Ирана в Москве Казем Джалали.
«В настоящий момент наш МИД старается задействовать исключения, предусмотренные для дружественных стран, например России», — сказал посол для РИА Новости.
В ответ на агрессию со стороны США и Израиля Тегеран анонсировал введение пошлин за проход через Ормузский пролив, чтобы компенсировать издержки на обеспечение его безопасности. На данный момент пролив перекрыт иранской стороной — это продлится до момента полного снятия морской блокады, установленной США.
В свою очередь президент США Дональд Трамп пообещал ввести пошлины в размере 50% для государств, которые поставляют Ирану оружие.