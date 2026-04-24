Ревность стала мотивом кражи мотоцикла в Хабаровском крае

Полиция Комсомольска на Амуре задержала подозреваемого в угоне кроссового мотоцикла.

Источник: Комсомольская правда

Полиция Комсомольска на Амуре задержала подозреваемого в угоне кроссового мотоцикла стоимостью 100 тысяч рублей. Подробности дела раскрыли в пресс службе УМВД России по Хабаровскому краю. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Инцидент произошёл в общежитии города. Потерпевшим оказался 18 летний местный житель, заявивший о пропаже транспортного средства.

Как выяснили правоохранители, к краже причастен 20 летний горожанин. Мотивом преступления стала ревность: подозреваемый узнал, что его бывшая девушка начала встречаться с другим мужчиной. Определив адрес нового избранника и выяснив, что у того есть мотоцикл, злоумышленник решил нанести ему материальный ущерб.

Для реализации плана фигурант привлёк своего друга, не сообщив ему истинных причин своих действий. Ночью они проникли в общежитие, выкатили мотоцикл на улицу и уехали. Подозреваемый некоторое время ездил на похищенном транспорте по улицам города, после чего оставил его в одном из городских дворов. Владелец самостоятельно нашёл своё транспортное средство.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Подозреваемому назначена мера пресечения — подписка о невыезде и надлежащем поведении. Второй участник событий допрошен как свидетель.

