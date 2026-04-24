Ревность стала мотивом кражи мотоцикла в Хабаровском крае

Для реализации плана фигурант привлёк своего друга, не сообщив ему истинных причин своих действий. Ночью они проникли в общежитие, выкатили мотоцикл на улицу и уехали. Подозреваемый некоторое время ездил на похищенном транспорте по улицам города, после чего оставил его в одном из городских дворов. Владелец самостоятельно нашёл своё транспортное средство.