Градостроительный совет поддержал ключевые проекты развития левобережных территорий Ростова

На заседании совета по градостроительству и развитию территорий под председательством губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря обсудили развитие левобережной зоны Ростова-на-Дону. Один из проектов — создание спортивно-рекреационного парка в районе гребного канала «Дон» на участке около 22 гектаров. Решено, что здесь должен появиться единый кластер, где будут созданы условия для профессионального и массового спорта, а также для досуга населения.

Юрий Слюсарь отметил, что строительство кластера на базе гребного канала логично и функционально обусловлено: там уже есть спортивные объекты. При этом глава региона подчеркнул необходимость комплексного подхода — чтобы все строения левобережной территории вписывались в единое архитектурное решение этой локации.

Кроме того, на заседании повторно рассмотрели концепцию конгрессно-выставочного центра в районе Восточного шоссе. Она была одобрена с учетом доработки замечаний по развитию автопарковки. Проект будет реализован за счёт инвестора.

Обсуждены результаты инженерных изысканий в пойме Дона. Для обеспечения безопасности будущего строительства здесь необходимо провести научно-изыскательские работы. Будет создано 20 скважин в целях постоянного мониторинга и контроля грунтовых вод.

Также члены совета ознакомились с концепцией реновации территории автосалонов на улице Текучева и предложениями по комплексному развитию территорий жилой застройки в Ростове-на-Дону и Аксайском районе.

Об этом сообщил сайт правительства Ростовской области.

