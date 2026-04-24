Сестра милосердия рассказала о возвращении к жизни раненого в ДНР

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Сестра милосердия Патриаршей гуманитарной миссии Ирина Худякова, помогающая в городе Горловке, рассказала ТАСС об одном из самых запоминающихся пациентов. 37-летний мужчина из Авдеевки потерял ноги и пальцы рук после обстрела и долгого пребывания в подвале, но спустя месяцы отчаяния смог вернуться к жизни и даже задумался о женитьбе.
«При эвакуации он потерял ноги и, к сожалению, пальцы рук. Он был абсолютно беспомощным, за ним ухаживало все отделение», — рассказала Худякова.
Она отметила, что положение осложнялось отсутствием у пациента паспорта — документ сгорел при атаке. Мужчина провел в больнице полтора года и впал в уныние.
«Я таскала его на коляске, мне помогали другие добровольцы. Мы ездили в паспортный стол, много всего делали. Сделали паспорт, сделали ему все остальные документы, но тут стал вопрос, а где же жить? Квартиры нет. Стали устраивать в интернат. Думали, куда? Я говорю, а давай в Мариуполь, на море. Подали туда заявку, подошло место, он переехал туда», — продолжила Худякова.
Однажды она предложила пациенту выбраться к морю, но возникли определенные трудности, в том числе с перетаскиванием коляски.
«Двое мужчин крепких занесли его в море, искупали, он плавал. Было замечательно. Он счастлив, и он переписывается с теми волонтерами, с теми сестрами милосердия, которые за ним ухаживали там, в больнице. Он знает, что он нужен, это поддерживает его силы. То, как было два года назад, когда он лежал, отвернувшись к стенке, и то, как сейчас, он говорит: “Мне сделали протезы, есть электроколяска, подумываю, наверное, надо уже жениться”, — поделилась сестра.