Число многодетных семей на Дону за год выросло на 10% — до 57 тысяч

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь 23 апреля принял участие в заседании совета при полномочном представителе Президента РФ в Южном федеральном округе. Заседание прошло под руководством полпреда Президента РФ в ЮФО Владимира Устинова. В частности, обсуждался ход выполнения национального проекта «Семья».
Целый ряд поручений по улучшению демографической ситуации, повышению рождаемости, поддержке семей с детьми постоянно находится на контроле Президента РФ Владимира Путина и глав регионов. За два года в стране число многодетных выросло почти до 3 млн семей (на 25,3% — до 9,6 млн детей).
В Ростовской области мероприятия по нацпроекту «Семья» дополнили собственными региональными программами, за время действия которых количество многодетных семей в Ростовской области выросло на 10% — с 51,5 тысячи в 2024 году до почти 57 тысяч в 2025-м.
По статистике федерального Минздрава, в Ростовской области на 27,3% снижен уровень младенческой смертности, сократилось число женщин, которые обратились за прерыванием беременности. Более 32,6% беременных женщин, находящихся в ситуации репродуктивного выбора, получили правовую, психологическую и медико-социальную помощь.
Однако, как показали опросы женщин в ситуации репродуктивного выбора, на их решение зачастую влияют материальные и жилищные проблемы. Следовательно, именно в решении жилищных вопросов, повышении уровня доходов и доступности социальных услуг для многодетных семей скрыт основной резерв роста рождаемости. Системная работа именно в этих сферах способна дать наибольший эффект.
По итогам совещания губернатор отметил, что в Ростовской области последовательно работают в этом направлении. Часть проблем снимается действующими мерами поддержки, которые постоянно расширяются. Особое внимание на Дону уделяется многодетным: все меры поддержки — федеральные и региональные — предоставляются без проверки нуждаемости.
В рамках программы повышения рождаемости запущено пять новых мер поддержки, которыми воспользовались более 9 тысяч семей. С 2026 года добавлены «социальные няни» и единовременная выплата 100 тысяч рублей для студенток очных отделений, готовящихся стать мамами. Предоставление регионального материнского капитала продлёно до 2030 года. В 2025 году сертификаты получили почти 4 700 семей.
