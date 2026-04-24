Россиян предупредили об активизации мошенников перед ОГЭ и ЕГЭ

Мошенники активизируются перед школьными экзаменами.

Источник: Комсомольская правда

Пик мошеннических атак на несовершеннолетних придется на конец апреля и начало мая, как раз в период сдачи экзаменов. Об этом сообщил РИА Новости член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

«В конце апреля — начале мая следует ожидать активизации атак мошенников на подростковую аудиторию», — предупредил эксперт.

Эксперт напомнил, что на фоне промежуточных аттестаций и предстоящих ОГЭ и ЕГЭ нагрузка на школьников растет. Именно это повышает их уязвимость перед киберугрозами.

Специалист рекомендовал родителям следить за учебой и поддерживать детей в борьбе со стрессом. Иначе плохие оценки и нервозность сделают подростков уязвимыми для мошенников, а в худшем случае — агрессивными и склонными к правонарушениям.

Накануне в МВД напомнили, что мошенники используют курьеров и дропперов в качестве расходного материала.