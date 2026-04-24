«Краснодар» обыграл «Спартак» и поднялся на первое место в РПЛ

Ранее бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал работу судей во время игры петербургского «Зенита» с московским «Локомотивом» в рамках 26-го тура РПЛ. Он назвал беспределом решение назначить пенальти в ворота петербургской команды. Напомним, «Зенит» не смог обыграть «Локомотив» в гостевом матче. Встреча прошла на «РЖД Арене» и завершилась ничьей — 0:0. «Зенит» нанес 12 ударов по воротам, но лишь один достиг цели. Соперник пробил 13 раз, пять из них — в створ. Основное время матча не принесло ярких моментов, а ключевые события развернулись в добавленные минуты.