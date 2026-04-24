Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что «мир превратился в казино», по его словам, ему это не нравится.
Он уточнил, что, в частности, речь идёт о Европе.
«Ну, вы знаете, весь мир, к сожалению, в какой-то степени превратился в казино. И если посмотреть на то, что происходит по всему миру, в Европе и повсюду, везде занимаются этими ставками. Я никогда особо это не поддерживал. Мне это не нравится в принципе, но что есть, то есть. Нет, я не доволен всем этим», — сказал Трамп в ходе встречи с представителями средств массовой информации в Белом доме.
Он ответил на вопрос журналиста о военном, участвовавшего в захвате президента Венесуэлы Николаса Мадуро. По данным ABC, арестованный военный заработал более 400 тысяч долларов, «делая ставки на отстранение Мадуро от власти».
«Ну, я об этом не знаю, но он ставил на то, что его поймают, или на то, что его не поймают», — заявил Трамп.
В январе американские военные нанесли массированный удар по Венесуэле, венесуэльский лидер Николас Мадуро, а также его жена Силия Адела Флорес были захвачены и вывезены.