Гидравлические испытания тепловых сетей с 12 мая по 5 июня 2026 года

ООО «Ростовские тепловые сети» уведомляет, что в соответствии с графиком подготовки теплофикационного оборудования ООО «Ростовские тепловые сети» и ООО «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго» к отопительному сезону 2026−2027 годов, в период с 12 мая по 5 июня 2026 года будет проводиться комплекс мероприятий, включающий в себя гидравлическую опрессовку тепловых сетей и останов Ростовской ТЭЦ-2 на ремонтные работы. В связи с этим горячее водоснабжение в указанный период времени будет отсутствовать:
— в центре города в пределах улиц: Пушкинская — пр-кт Буденновский — Серафимовича — пр-кт Сиверса — Маркова — Локомотивная — Мечникова — Текучева — пр-кт Чехова, а также по улицам: Курская, Тамбовская, Воронежская, Футбольная, Павленко, 20-я улица, пер. Верхоянский и пер. Второй;
— в Западном жилом массиве в пределах улиц: Малиновского — Доватора — Мадояна — пр-кт Стачки — Литвинова — 2-я Володарского — Заводская — Каширская, а также в жилом массиве «Левенцовка» и по улицам: Пескова, пер. Машиностроительный, С. Разина, 3-я Кольцевая, Профсоюзная.
По завершении работ, начиная с 20 мая 2026 года, будет осуществляться включение горячего водоснабжения потребителей без дополнительного оповещения.
Администрация ООО «Ростовские тепловые сети» приносит извинения за доставленные неудобства и убедительно просит ростовчан в случае обнаружения течи, размыва грунта или дорожного покрытия не приближаться к месту дефекта, быть осторожными и внимательными и немедленно сообщить об этом по телефонам круглосуточной диспетчерской службы: (863) 234−89−44, (863) 287−01−90, или круглосуточной горячей линии: (961) 441−22−11, (863) 210−47−32, (863) 210−47−33.
Об этом сообщил сайт администрации Ростова.