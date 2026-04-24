Депутаты Заксобрания Красноярского края проверили работу семейных центров

В Законодательном Собрании Красноярского края рассмотрели ход реализации проекта по модернизации центров семьи и детей.
Выездное совещание секции по вопросам социальной политики координационного совета Ассоциации по взаимодействию представительных органов государственной власти и местного самоуправления Красноярского края прошло в Центрах социальной помощи семье и детям «Доверие», «Октябрьский» и «Надежда».
Министр социальной политики края Ирина Пастухова рассказала, что пилотный проект «Семейная помощь. Краевые центры поддержки» стартовал в Красноярске в 2022 году. Для модернизации учреждений разработали брендбук, логотипом стал яркий подсолнух. Цветок стал символом семьи, который подчеркивает ценность каждого и важность взаимной поддержки. Автором слогана «Семье нужна помощь? — Ищи подсолнух!» стал председатель профильного комитета парламента Илья Зайцев.
Кроме внешних преобразований кардинально изменилась сама система помощи семье. Появились новые форматы, ориентированные на семейноцентричность:
«Семейные субботы» — проведение мероприятий в выходные дни. «Семейный график» — оптимизация графика работы краевых учреждений, исходя из интересов семьи в рабочие и выходные дни. «Социальная няня» — услуга кратковременного присмотра за детьми для семей участников СВО, семей с детьми-инвалидами, многодетных и студенческих семей. «Коворкинг-пространства» — организация совместной досуговой деятельности родителей с детьми. «Семейные гостиные» — клубный формат работы по вопросам детско-родительских отношений. «Служба “Дети в семье” — профилактика социального сиротства. “Семейный МФЦ” — современный формат предоставления социальных услуг по принципу “одного окна”.
Центр «Доверие» на Борисевича в Ленинском районе краевой столицы работает по гибкому графику с 8 до 20 часов, включая субботу. Специалисты сопровождают семьи, помогают преодолевать конфликты, оказывают адресную, информационную, юридическую помощь, ведут активную клубную деятельность.
В центре работает пункт социального проката «Помогатор», который безвозмездно предоставляет реабилитационное, развивающее и игровое оборудование для детей.
Филиал центра социальной помощи семье и детям «Октябрьский» представил один из новых и востребованных форматов помощи семьям, воспитывающим детей с инвалидностью — учебную квартиру. В современной комфортной квартире, оборудованной мебелью и бытовой техникой, дети с ограниченными возможностями здоровья учатся навыкам самообслуживания, приобретают социальный опыт, который позволит успешно адаптироваться в обществе, вести самостоятельную жизнь.
Илья Зайцев отметил, что подобный опыт невозможен без совместных усилий и вовлечения муниципалитетов: «Есть запрос на учебные квартиры, в которых дети с инвалидностью учатся простым бытовым вещам. Край готов их открывать по разработанному стандарту, с учетом рекомендаций специалистов. Без муниципалитетов мы точно не обойдёмся, потому что у министерства социальной политики нет жилого фонда. Если орган местного самоуправления подтверждает, что готов предоставить соответствующее имущество, то мы включаемся в процесс. В ближайшее время такая учебная квартира откроется в Дивногорске. Это было непросто, процесс передачи жилья в краевую собственность занял год. Сейчас первоочередная задача — открытие таких форматов в опорных городах края».
В центре «Надежда» специалисты продемонстрировали новые современные форматы взаимодействия, ориентированные на семейноцентричный подход, в том числе с привлечением старшего поколения.
По поручению губернатора Красноярского края работа по приведению краевых центров помощи семье и детям к единому стилю бренда «Семейная помощь» будет продолжена.
Подводя итог, Илья Зайцев отметил: «Центры оказывают действенную поддержку, семьи получают услуги специалистов, которые в частном порядке были бы им недоступны. Консультации логопеда, психолога, работа с конфликтами в семье — многие родители оценили высокий уровень помощи. Мы понимаем, что зачастую проблемы требуют комплексного решения и привлечения смежных отраслей: здравоохранения, образования, культуры. Принцип семейноцентричности невозможен без слаженных действий всех уровней власти, межведомственного взаимодействия. Сегодня мы убедились, что главные преобразования — это не огромные средства, а, в первую очередь, гибкость и готовность решать общую задачу».