Депутаты Заксобрания Красноярского края проверили работу семейных центров

Илья Зайцев отметил, что подобный опыт невозможен без совместных усилий и вовлечения муниципалитетов: «Есть запрос на учебные квартиры, в которых дети с инвалидностью учатся простым бытовым вещам. Край готов их открывать по разработанному стандарту, с учетом рекомендаций специалистов. Без муниципалитетов мы точно не обойдёмся, потому что у министерства социальной политики нет жилого фонда. Если орган местного самоуправления подтверждает, что готов предоставить соответствующее имущество, то мы включаемся в процесс. В ближайшее время такая учебная квартира откроется в Дивногорске. Это было непросто, процесс передачи жилья в краевую собственность занял год. Сейчас первоочередная задача — открытие таких форматов в опорных городах края».