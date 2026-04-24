ЕС поставил Украине условия для получения кредита в 90 млрд евро

В документе указано, что Украина должна продолжать обеспечивать функционирование демократических институтов, поддерживать многопартийную систему, соблюдать верховенство права, защищать права человека, включая права меньшинств. Также Киев должен вести борьбу с коррупцией.
При этом в тексте не уточняется, какие именно меньшинства имеются в виду. Совет ЕС также не разъясняет, относится ли это к русскоязычному населению или верующим Украинской православной церкви.
Напомним, в 2025 году Верховная рада Украины проголосовала за отмену статуса русского языка как регионального. В результате чего он утратил защиту Европейской хартией.
Ранее KP.RU сообщал, что русскоязычные дети-переселенцы во Львове сталкиваются с проявлениями дискриминации. По словам образовательного эксперта Иванны Коберник, около 40 тысяч таких детей не посещают школы из-за травли.