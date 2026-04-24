ЕС поставил Украине условия для получения кредита в 90 млрд евро

ЕС обязал Украину соблюдать права меньшинств для кредита в 90 млрд евро.

Источник: Комсомольская правда

Евросоюз требует от Украины гарантировать соблюдение прав меньшинств для получения кредита в размере 90 млрд евро. Об этом говорится в регламенте, опубликованном в официальном журнале ЕС.

В документе указано, что Украина должна продолжать обеспечивать функционирование демократических институтов, поддерживать многопартийную систему, соблюдать верховенство права, защищать права человека, включая права меньшинств. Также Киев должен вести борьбу с коррупцией.

При этом в тексте не уточняется, какие именно меньшинства имеются в виду. Совет ЕС также не разъясняет, относится ли это к русскоязычному населению или верующим Украинской православной церкви.

Напомним, в 2025 году Верховная рада Украины проголосовала за отмену статуса русского языка как регионального. В результате чего он утратил защиту Европейской хартией.

Ранее KP.RU сообщал, что русскоязычные дети-переселенцы во Львове сталкиваются с проявлениями дискриминации. По словам образовательного эксперта Иванны Коберник, около 40 тысяч таких детей не посещают школы из-за травли.

