Слуцкий предложил ввести единый стандарт инфраструктуры для малых городов и сел

Лидер ЛДПР отметил, что инженерные сети, транспорт, интернет, медицина и образование на таких территориях должны быть развиты так же, как и в крупных городах.

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий направил вице-премьеру РФ Марату Хуснуллину письмо с предложением установить единый стандарт инфраструктуры в малых городах и сельских территориях. Об этом парламентарий сообщил ТАСС.

По его словам, в России отсутствуют единые минимальные требования к инфраструктуре таких территорий, что приводит к различиям в условиях жизни и оттоку населения в крупные города. «Больше половины населения России — это люди, проживающие за пределами крупных городов. Но зачастую они стремятся оставить свою малую родину — потому что там нет элементарных условий для жизни», — отметил Слуцкий.

«ЛДПР полагает целесообразным сформировать на федеральном уровне базовый стандарт инфраструктуры малых городов и сельских территорий, включающий обязательный перечень ключевых элементов, обеспечивающих жизнедеятельность населения», — говорится в обращении, которое есть в распоряжении ТАСС.

Речь идет, в частности, об инженерной и транспортной инфраструктуре, доступе к интернету, объектам здравоохранения и образования, учреждениям культуры, а также инфраструктуре предоставления государственных и муниципальных услуг. Кроме того, предлагается учитывать наличие организаций финансового сектора, объектов торговли и бытового обслуживания.

При этом решения о развитии инфраструктуры, как отмечается в обращении, должны приниматься с учетом численности населения, уровня занятости, транспортной доступности, а также текущей и прогнозируемой инвестиционной активности территорий.

