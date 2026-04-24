Хабаровский театр драмы пригласил будущих мам на спектакль «Весы»

Беременные жительницы Хабаровского края смогут бесплатно посетить Хабаровский краевой театр драмы. Как уточняет ИА «Хабаровский край сегодня», будущим мамам покажут спектакль «Весы» в рамках акции «Искусство будущему», которую приурочили ко Дню беременных.
Спектакль по пьесе Евгения Гришковца представят публике 30 апреля. Действие происходит в приемном отделении больницы. Здесь мужчины на протяжении ночи, волнуясь, ожидают рождения своих детей и гадают, каким будет их завтрашний день в новой роли, роли отцов.
— Беременные женщины смогут посетить спектакль «Весы» бесплатно, предъявив медицинскую справку о наличии беременности. Второй билет можно приобрести со скидкой 20%, — рассказали в театре драмы.
Уточнить вопросы и записаться можно по телефону — 8 (4212) 65−38−95.