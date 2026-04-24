Хабаровский театр драмы пригласил будущих мам на спектакль «Весы»

Беременные женщины смогут посетить спектакль бесплатно, а второй билет приобрести со скидкой.

Источник: Хабаровский край сегодня

Беременные жительницы Хабаровского края смогут бесплатно посетить Хабаровский краевой театр драмы. Как уточняет ИА «Хабаровский край сегодня», будущим мамам покажут спектакль «Весы» в рамках акции «Искусство будущему», которую приурочили ко Дню беременных.

Спектакль по пьесе Евгения Гришковца представят публике 30 апреля. Действие происходит в приемном отделении больницы. Здесь мужчины на протяжении ночи, волнуясь, ожидают рождения своих детей и гадают, каким будет их завтрашний день в новой роли, роли отцов.

— Беременные женщины смогут посетить спектакль «Весы» бесплатно, предъявив медицинскую справку о наличии беременности. Второй билет можно приобрести со скидкой 20%, — рассказали в театре драмы.

Уточнить вопросы и записаться можно по телефону — 8 (4212) 65−38−95.