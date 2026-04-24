NYT: Верховный лидер Ирана получил сильные ожоги лица и ранения ног при атаках

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи якобы получил серьезные ранения после атак США и Израиля, включая сильные ожоги лица, затрудняющие речь. Об этом в четверг, 23 апреля, сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники.

По данным издания, Хаменеи перенес уже несколько хирургических операций. Ему трижды оперировали одну ногу, в будущем может потребоваться протезирование. Также была проведена операция на руке, функции которой постепенно восстанавливаются.

— Его окружает в основном группа врачей и медицинского персонала, которые лечат ранения, полученные им в результате авиаударов, — говорится в материале.

Сообщается, что несмотря на серьезные травмы, Хаменеи сохраняет ясность ума. Однако он пока не записывает видео- или аудиообращения, так как не хочет выглядеть уязвимым в первом публичном выступлении.

11 апреля сообщалось, что Хаменеи продолжает восстанавливаться после тяжелых травм, полученных в результате авиаудара в конце февраля.

7 апреля западные СМИ сообщили, что Моджтаба Хаменеи «недееспособен» и проходит лечение в городе Кум, который считается священным в шиитском исламе. Журналисты писали, что политик якобы находится без сознания, а его состояние оценивают как тяжелое.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше