NYT: Верховный лидер Ирана получил сильные ожоги лица и ранения ног при атаках

По данным издания, Хаменеи перенес уже несколько хирургических операций. Ему трижды оперировали одну ногу, в будущем может потребоваться протезирование. Также была проведена операция на руке, функции которой постепенно восстанавливаются.
— Его окружает в основном группа врачей и медицинского персонала, которые лечат ранения, полученные им в результате авиаударов, — говорится в материале.
Сообщается, что несмотря на серьезные травмы, Хаменеи сохраняет ясность ума. Однако он пока не записывает видео- или аудиообращения, так как не хочет выглядеть уязвимым в первом публичном выступлении.
11 апреля сообщалось, что Хаменеи продолжает восстанавливаться после тяжелых травм, полученных в результате авиаудара в конце февраля.
7 апреля западные СМИ сообщили, что Моджтаба Хаменеи «недееспособен» и проходит лечение в городе Кум, который считается священным в шиитском исламе. Журналисты писали, что политик якобы находится без сознания, а его состояние оценивают как тяжелое.