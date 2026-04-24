Бокс, киокушин и бег: «Доступный спорт» продолжается в Хабаровском крае

Год спорта могут поддержать жители и гости Хабаровского края. Различные спортивные активности и тренировки проходят в рамках проекта «Доступный спорт» по госпрограмме «Спорт России», инициированной президентом страны Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
25 апреля всех желающих приглашают на бесплатную тренировку (0+) по бегу для подготовки к Всероссийскому полумарафону «Забег.РФ», который состоится 23 мая в Хабаровске. Занятие подходит для людей с любым уровнем подготовки. Начало в 9:00 в легкоатлетическом манеже. С собой необходимо взять сменную чистую обувь. Также нужно пройти регистрацию по ссылке.
Еще одна утренняя пробежка в 5 км пройдет в эту субботу для жителей краевой столицы. Старт в 09:00. Точка сбора: набережная стадиона им. Ленина (старт от сцены у речного вокзала).
В Хабаровске продолжается международный турнир по боксу памяти Героя СССР Константина Короткова (16+). Решающие поединки пройдут 25 апреля в 17:00. Вход для зрителей свободный. Любителей этого вида спорта ждут в «Платинум Арене».
А также в краевой столице проходит набор в группу по киокушин каратэ (спорт ЛИН). Это адаптивная физкультура для ребят, которым нужен особый подход и поддержка. Спаррингов нет, задача — укрепить здоровье и мышцы, развить координацию и гибкость. Запись по телефону: 8 (900)340−70−80. Место занятий необходимо уточнять у тренера.
Кроме того, любителей бега приглашают принять участие в бесплатной тренировке (0+), которая состоится 29 апреля в 19:30 в спортивном комплексе «Ерофей» в Хабаровске. Обязательна предварительная запись по телефону 8 (914)316−76−56.
Напомним, что в Хабаровском крае 2026-й год объявлен Годом спорта. С такой инициативой выступил глава региона Дмитрий Демешин на итоговом расширенном заседании правительства. В этом году регион вновь проводит значимые всероссийские и международные мероприятия.
Добавим также, что проект «Доступный спорт» способствует достижению национальной цели «Сохранение населения, здоровье и благополучие людей». К 2030 году доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, должна вырасти до 70% — такую задачу поставил Президент России Владимир Путин.