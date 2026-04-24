Китай создает космический корабль нового поколения для полетов на Луну

ПЕКИН, 24 апреля. /ТАСС/. Китай реализует проект по созданию пилотируемого космического корабля нового поколения для полетов на Луну. Об этом сообщил сотрудник Пятого научно-исследовательского института Китайской корпорации аэрокосмической науки и техники Шао Лиминь.
«Я ожидаю, что мы сможем увидеть, как пилотируемый космический корабль нового поколения отправится в космос, создаст для тайконавтов новую платформу по осуществлению полетов с Земли во внеземное пространство», — приводит Центральное телевидение Китая слова эксперта, который прокомментировал перспективы развития национальной космической отрасли в связи с Днем космонавтики, отмечаемым в КНР в пятницу.
Как уточнил Шао Лиминь, последние два года Пекин активно продвигает программу пилотируемой лунной разведки. «И в недалеком будущем все увидят, как китайцы оставят свои следы на поверхности Луны», — подчеркнул он.
Китай ежегодно отмечает 24 апреля национальный День космонавтики с 2016 года.
Россия входит в число стран, которые поддерживают с КНР тесное взаимодействие в космической сфере. 12 июня 2024 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения с правительством Китая о сотрудничестве в области создания Международной научной лунной станции — комплекса экспериментально-исследовательских средств, которыми можно будет управлять удаленно. Этот проект планируется завершить к 2028 году, Пекин наметил высадку тайконавтов на естественный спутник Земли в 2030 году.