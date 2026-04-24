В Приморье обжалуют приговор за убийство тигра

ВЛАДИВОСТОК, 24 апреля. /ТАСС/. Сторона обвинения обжалует приговор суда по делу об убийстве и расчленении краснокнижного тигра в 2024 году в Приморье. Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.
«На основании доказательств, представленных государственным обвинителем прокуратуры Пожарского района, судом постановлен обвинительный приговор в отношении местного жителя. Cуд назначил виновному наказание в виде исправительных работ сроком на 1 год 6 месяцев с испытательным сроком 1 год 6 месяцев. Прокуратура намерена обжаловать приговор в апелляционном порядке в связи с его мягкостью», — говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что в январе 2024 года мужчина охотился на территории Пожарского округа. Затем охотник застрелил тигра, останки спрятал в снегу. Мужчина признан виновным по ч. 1 ст. 258.1 УК РФ (незаконная добыча особо ценных диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ).
«В доход государства конфискованы автомобиль УАЗ и охотничье оружие осужденного. Также удовлетворен иск Министерства лесного хозяйства Приморского края о взыскании с него более 2,7 млн рублей в счет возмещения ущерба», — заключили в ведомстве.