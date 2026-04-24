В Хабаровском крае больницу с дырявой крышей отремонтируют по решению суда

Прокуратура Ульчского района через суд добилась капитального ремонта здания стационара районной больницы в селе Богородское. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.
Проверка надзорного ведомства вскрыла удручающую картину: лечебное учреждение, которое должно спасать жизни, само находилось в плачевном состоянии. У здания отсутствовало нормальное покрытие пола в цокольном этаже, а крыша имела серьезные повреждения.
Прокурор района обратился в Ульчский районный суд с иском, требуя обязать руководство больницы и краевое министерство здравоохранения устранить все выявленные нарушения. Однако первая инстанция неожиданно встала на сторону ответчиков и в удовлетворении требований отказала. Такое решение надзорное ведомство категорически не устроило, и прокурор пошел обжаловать его дальше.
Точку в споре поставил Хабаровский краевой суд, который полностью поддержал позицию прокуратуры. Вышестоящая инстанция обязала больницу и ответственных чиновников привести стационар в порядок. После этого разговоры о нехватке средств и бюрократические проволочки прекратились.
Медицинское учреждение оперативно объявило аукцион на поиск подрядчика для капитального ремонта кровли и цокольного этажа. Стартовая цена контракта составила 38 миллионов рублей — именно столько потребуется, чтобы устранить дефекты, которые годами копились в сельской больнице. Теперь прокуратура держит на контроле не только заключение договора, но и каждый этап его исполнения.