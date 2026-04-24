В Хабаровском крае больницу с дырявой крышей отремонтируют по решению суда

Медицинское учреждение оперативно объявило аукцион на поиск подрядчика для капитального ремонта кровли и цокольного этажа. Стартовая цена контракта составила 38 миллионов рублей — именно столько потребуется, чтобы устранить дефекты, которые годами копились в сельской больнице. Теперь прокуратура держит на контроле не только заключение договора, но и каждый этап его исполнения.