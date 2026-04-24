CENTCOM: американский авианосец «Джордж Буш» прибыл на Ближний Восток

В зону ответственности Центрального командования США на Ближнем Востоке прибыл третий авианосец «Джордж Буш». Об этом ведомство сообщило в соцсети X.
«Авианосец класса “Нимиц” “Джордж Буш” (CVN 77) следует в Индийском океане в зоне ответственности Центрального командования США, 23 апреля», — говорится в сообщении.
Из 11 действующих авианосцев США два — «Авраам Линкольн» и «Джеральд Форд» — участвуют в совместной американо-израильской операции против Ирана.
Как пишут американские СМИ, «Джордж Буш» сменит «Джеральда Форда». Первый с начала операции США против Ирана получил серьезные повреждения при пожаре и теперь ремонтируется у берегов Крита.
Пару дней назад Fox News передавал, что «Джордж Буш» прибудет на Ближний Восток в течение 3−5 дней. Источник уточнил, что время прибытия авианосца практически совпадает с предполагаемым сроком окончания перемирия между США и Ираном — 26 апреля.