CENTCOM: американский авианосец «Джордж Буш» прибыл на Ближний Восток

Авианосец США «Джордж Буш» сменит «Джеральда Форда» на Ближнем Востоке.

Источник: Комсомольская правда

В зону ответственности Центрального командования США на Ближнем Востоке прибыл третий авианосец «Джордж Буш». Об этом ведомство сообщило в соцсети X.

«Авианосец класса “Нимиц” “Джордж Буш” (CVN 77) следует в Индийском океане в зоне ответственности Центрального командования США, 23 апреля», — говорится в сообщении.

Из 11 действующих авианосцев США два — «Авраам Линкольн» и «Джеральд Форд» — участвуют в совместной американо-израильской операции против Ирана.

Как пишут американские СМИ, «Джордж Буш» сменит «Джеральда Форда». Первый с начала операции США против Ирана получил серьезные повреждения при пожаре и теперь ремонтируется у берегов Крита.

Пару дней назад Fox News передавал, что «Джордж Буш» прибудет на Ближний Восток в течение 3−5 дней. Источник уточнил, что время прибытия авианосца практически совпадает с предполагаемым сроком окончания перемирия между США и Ираном — 26 апреля.

