Красноярцам рассказали об основных мифах о вакцинации

В рамках недели Всемирной недели иммунизации, которая проходит с 24 по 30 апреля, в красноярском центре медицинской профилактики развеяли основные мифы о вакцинации.
По словам врача-инфекциониста, заведующего инфекционным отделением красноярской БСМП Владимира Черных, во-первых, прививки не влияют на репродуктивную функцию. Разработка прививок — это огромный научный, методический и технологический процесс. Они производятся таким образом, чтобы вообще абсолютно отсечь из химического состава любые патогенные составы, токсины, химически агрессивные вещества. Это очень сложный, стерильно контролируемый, многоэтапный процесс, сравнимый с разработкой и клиническими испытаниями лекарств.
Во-вторых, вакцинация не вызывает аутизм у детей.
«Это распространенный миф, часто используемый “антипрививочниками”. Аутизм — это генетически предиктивное, безусловно, сложное заболевание. Оно бывает разных степеней тяжести и глубины. Но в мировой практике до сих пор нет доказанных фактов развития аутизма в связи с какими-то манипуляциями. Старт аутизма может быть разный по срокам. У кого-то в очень раннем детском возрасте, у кого-то ближе к подростковому, когда начинается гормональная буря — физиологически развиваемая, но никак это не связано с факторами, вводимыми в организм», — пояснил эксперт.
В-третьих, вакцинироваться необходимо и в молодом возрасте. Нет гарантии, что молодой и здоровый организм перенесет инфекцию легко и справиться с болезнью. Исход зависит от множества факторов, включая «дозу» вируса и индивидуальные особенности.
«Например, кто-то чуть-чуть получил, кто-то попал в эпицентр очага. Кто-то думал, что он действительно молодой и здоровый, а у него как в анекдоте: нет здоровых, есть недообследованные. И у него склонность или уже какие-то признаки хронического заболевания, а он их не знает, например, потому что не прошел диспансеризацию. И на фоне течения стартовавшего инфекционного заболевания все это обостряется, усугубляется. Повезет, если просто приведет к тяжелым последствиям, и пациент выйдет на реабилитацию, а может быть и летальный исход», — уточнил Владимир Черных.
В-четвертых, прививки не вызывают заболевания, от которых должны защищать. Современные вакцины, как правило, содержат лишь часть возбудителя или убитый, сильно ослабленный вирус, который не может вызывать настоящее заболевание. Истинные «живые» вакцины, например, как от оспы в прошлые столетия, сейчас почти не применяются. Ослабленные формы используются только для защиты людей в зонах высокого профессионального риска.
«Безусловно, есть медицинские противопоказания к вакцинации. Нужно обратиться к врачу, который компетентен в этих вопросах. Задать вопрос: “Всем ли я привит, что нужно? Не нужна ли мне какая-то ревакцинация?”. И, соответственно, выполнить ее при отсутствии противопоказаний. Защитить себя и, что тоже важно, защитить окружающих», — подчеркнул медик.
