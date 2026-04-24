Маршал Георгий Жуков «примет» парад Победы в Хабаровске

Новый мурал нанесут на стену здания на «красной линии» к 9 Мая.

Источник: Хабаровский край сегодня

Художник Василий Шершон работает над новым муралом в Хабаровске. В крупнейшем городе Дальнего Востока к 9 Мая появится масштабное изображение маршала Победы Георгия Жукова, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Это будет третья работа в рамках проекта «Муралы Победы» в Хабаровске. Ранее в краевой столице появились муралы с изображением маршала Советского Союза Александра Василевского и героев Великой Отечественной войны Максима Пассара и Петра Кагыкина.

Изображение Георгия Жукова также нанесут на стену здания по улице Муравьёва-Амурского.

— В самом центре города Хабаровска к 9 Мая появится это изображение. Маршал Победы Георгий Константинович Жуков. Именно такая красота и мощь духа теперь будут встречать каждого, кто пройдет по одной из главных улиц города. Строгий взгляд, уверенность человека, который знал цену победы, и символ несокрушимой воли нашего народа, — рассказали инициаторы проекта.

«Муралы Победы» — проект Союза патриотов Отечества. Образы Защитников Отечества появляются на зданиях в разных городах России. Изображение маршала Жукова станет третьим в Хабаровске и седьмым в рамках проекта «Муралы Победы».