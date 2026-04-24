OG Buda попал под прицел судебных приставов: за что ему назначили крупный штраф

С рэпера OG Buda взыскивают 50 тыс. рублей штрафа за пропаганду наркотиков в треках. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на материалы судебных приставов и судебные документы.
Как следует из судебных документов, Никулинский суд Москвы 31 марта 2026 года выдал исполнительный лист на взыскание с Григория Ляхова (настоящее имя рэпера) 50 тысяч рублей штрафа за пропаганду наркотиков по делу об административном правонарушении.
Напомним, что ранее суд в Москве уже несколько раз утверждал рэперу OG Buda штраф за пропаганду наркотиков. После этого несколько треков артиста стали недоступны.
Помимо этого, Невский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрит административное дело против рэпера Ганвеста (настоящее имя — Руслан Гоминов). Его обвиняют в пропаганде наркотических средств с использованием интернета.