В США задержали военного, заработавшего на ставках о вторжении в Венесуэлу

Власти Соединённых Штатов задержали военного, который заработал более 400 тысяч долларов на ставках о Венесуэле, сообщает Минюст США.

Источник: Аргументы и факты

В ведомстве уточнили, что речь идёт об операции Соединённых Штатов в Венесуэле и задержании венесуэльского лидера Николаса Мадуро.

«Военнослужащий Гэннон Кен Ван Дайк принимал участие в планировании и реализации операции ВС США “Абсолютная решимость” по захвату Николаса Мадуро и воспользовался доступом к секретной информации об этой операции ради собственной выгоды», — говорится в сообщении.

По данным Минюста США, в декабре военный зарегистрировался на букмекерской платформе Polymarket и поставил более 33 тысяч на то, что до 31 января Соединённые Штаты вторгнутся в Венесуэлу, а Мадуро будет смещён со своего поста.

Выигрыш военного составил более 400 тысяч долларов.

Его обвинили в «незаконном использовании конфиденциальной правительственной информации для получения личной выгоды, краже закрытой правительственной информации, мошенничестве» и «совершении незаконных денежных операций». Ему грозит до 60 лет тюрьмы.

В январе американские военные нанесли массированный удар по Венесуэле, венесуэльский лидер Николас Мадуро, а также его жена Силия Адела Флорес были захвачены и вывезены.

По словам президента Соединённых Штатов Дональда Трампа, который прокомментировал сообщения о военном, «мир превратился в казино».

