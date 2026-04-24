В США задержали военного, заработавшего на ставках о вторжении в Венесуэлу

Власти Соединённых Штатов задержали военного, который заработал более 400 тысяч долларов на ставках, сообщает Минюст США.
В ведомстве уточнили, что речь идёт об операции Соединённых Штатов в Венесуэле и задержании венесуэльского лидера Николаса Мадуро.
«Военнослужащий Гэннон Кен Ван Дайк принимал участие в планировании и реализации операции ВС США “Абсолютная решимость” по захвату Николаса Мадуро и воспользовался доступом к секретной информации об этой операции ради собственной выгоды», — говорится в сообщении.
По данным Минюста США, в декабре военный зарегистрировался на букмекерской платформе Polymarket и поставил более 33 тысяч на то, что до 31 января Соединённые Штаты вторгнутся в Венесуэлу, а Мадуро будет смещён со своего поста.
Выигрыш военного составил более 400 тысяч долларов.
Его обвинили в «незаконном использовании конфиденциальной правительственной информации для получения личной выгоды, краже закрытой правительственной информации, мошенничестве» и «совершении незаконных денежных операций». Ему грозит до 60 лет тюрьмы.
В январе американские военные нанесли массированный удар по Венесуэле, венесуэльский лидер Николас Мадуро, а также его жена Силия Адела Флорес были захвачены и вывезены.
По словам президента Соединённых Штатов Дональда Трампа, который прокомментировал сообщения о военном, «мир превратился в казино».