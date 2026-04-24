Верховный суд поставил финальную точку в деле о картельном сговоре поставщиков медизделий

Ранее Управлением Федеральной антимонопольной службы по Хабаровскому краю были выявлены факты картельного соглашения между ООО «Спектр-ДВ», АО «Вектор-Бест-Амур», ООО «СТС», ООО «Лидер М», ООО «Велл-Бин» и другими хозяйствующими субъектами. В ходе расследования установлено, что указанные организации осуществляли поставки медицинских товаров по завышенным ценам, что привело к необоснованному удорожанию государственных и муниципальных закупок.