Верховный суд поставил финальную точку в деле о картельном сговоре поставщиков медизделий

Финальная точка поставлена в деле о картельном сговоре в сфере поставок медицинских изделий на территории Дальневосточного федерального округа. Верховный суд Российской Федерации подтвердил законность решения Хабаровского УФАС России, признав обоснованными выводы антимонопольного органа, сообщает пресс-служба Хабаровского УФАС Росси.
«Окончательную точку в деле поставил Верховный суд Российской Федерации, который отказал в пересмотре принятых решений, тем самым подтвердив на высшем судебном уровне наличие картельного сговора на рынке поставок медицинских изделий», — говорится в сообщении.
Ранее Управлением Федеральной антимонопольной службы по Хабаровскому краю были выявлены факты картельного соглашения между ООО «Спектр-ДВ», АО «Вектор-Бест-Амур», ООО «СТС», ООО «Лидер М», ООО «Велл-Бин» и другими хозяйствующими субъектами. В ходе расследования установлено, что указанные организации осуществляли поставки медицинских товаров по завышенным ценам, что привело к необоснованному удорожанию государственных и муниципальных закупок.
Не согласившись с решением антимонопольного органа, организации-участники сговора последовательно обжаловали его в судебном порядке. Однако Арбитражный суд Хабаровского края, Шестой арбитражный апелляционный суд и Арбитражный суд Дальневосточного округа оставили жалобы без удовлетворения, подтвердив законность и обоснованность решения Хабаровского УФАС России.
Хабаровское УФАС России вновь напоминает, что контроль за соблюдением антимонопольного законодательства остается одним из приоритетных направлений деятельности ведомства. Антимонопольный орган продолжит последовательную работу по выявлению и пресечению картельных соглашений, направленную на создание честной и конкурентной среды для всех участников рынка.
