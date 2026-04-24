Официальным талисманом Года спорта в Хабаровском крае стал медведь Бурый

Напомним, что по решению губернатора Дмитрия Демешина 2026-й объявлен Годом спорта в Хабаровском крае. Под лозунгом «Спорт — объединяет» сейчас в регионе проходит эстафета. Символическое знамя продемонстрируют в каждом муниципальном образовании края. Сейчас оно находится в Амурском районе.