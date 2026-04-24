Официальным талисманом Года спорта в Хабаровском крае стал медведь Бурый

В Хабаровском крае представили официальный талисман Года спорта. Им стал медведь Бурый. Маскот с бойцовским характером дебютировал на открытии международных соревнований по боксу, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Возможность «дать пять» отнюдь не косолапому герою представилась каждому участнику международного турнира по боксу памяти Константина Короткова. С 21 по 25 апреля на ринге «Платинум Арены» сойдутся полторы сотни спортсменов из 16 стран.
Как отметил глава регионального Минспорта, именно образ медведя лучше всего резонирует с темпераментом спортсменов и болельщиков Хабаровского края.
— Он дружелюбный и мирный, но может дать отпор, так как добро должно быть с кулаками, — отметил Дмитрий Чикунов.
Напомним, что по решению губернатора Дмитрия Демешина 2026-й объявлен Годом спорта в Хабаровском крае. Под лозунгом «Спорт — объединяет» сейчас в регионе проходит эстафета. Символическое знамя продемонстрируют в каждом муниципальном образовании края. Сейчас оно находится в Амурском районе.