На перекрестке Фонтанной и Океанского проспекта заменят светофор

Соответствующие работы выполнит подрядная организация ООО «Прометей».
«Для обеспечения безопасности дорожного движения и бесперебойной работы светофоров на участке заменят старые, износившиеся контрольные подземные кабели, установят новые опоры и светофорное оборудование. Работы с частичным ограничением движения автомобилей при прокладке новых линий на проезжей части будут вестись поэтапно. Приступить к таким работам планируется с 1 июня, после начала школьных каникул», — рассказали в Центре организации дорожного движения.
Завершить все работы по контракту, в том числе полностью восстановить благоустройство и заасфальтировать участок, подрядчику необходимо до конца июля, отмечает пресс-служба мэрии.