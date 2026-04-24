На перекрестке Фонтанной и Океанского проспекта заменят светофор

В ближайшее время на перекрестке улицы Фонтанной и Океанского проспекта начнется поэтапная замена светофорного оборудования и износившихся контрольных кабельных линий.

Источник: Администрация Владивостока

Соответствующие работы выполнит подрядная организация ООО «Прометей».

«Для обеспечения безопасности дорожного движения и бесперебойной работы светофоров на участке заменят старые, износившиеся контрольные подземные кабели, установят новые опоры и светофорное оборудование. Работы с частичным ограничением движения автомобилей при прокладке новых линий на проезжей части будут вестись поэтапно. Приступить к таким работам планируется с 1 июня, после начала школьных каникул», — рассказали в Центре организации дорожного движения.

Завершить все работы по контракту, в том числе полностью восстановить благоустройство и заасфальтировать участок, подрядчику необходимо до конца июля, отмечает пресс-служба мэрии.