Ричмонд
+20°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бродячие собаки задрали больше косуль в «Красноярских Столбах» за сезон

В прошлом году число жертв составило 22, а в этом — 24.

В «Красноярских Столбах» неподалеку от урочища Чертова пальца обнаружили очередную косулю, которую задрали бродячие собаки. Она стала 24-ой жертвой за сезон 2025−2026. В прошлом году их было 22.

Проблема имеет системный характер, признаются сотрудники парка: за последние семь лет от нападений собак погибло около 100 диких животных, включая маралов, косуль, кабаргу и лисиц. По масштабам ущерба этот фактор превосходит даже браконьерство за весь столетний период существования заповедника.

Вопрос с бродячими собаками поднимали ещё в 1930-х и 1960-х годах. В те времена у сотрудников охраны были законодательные инструменты для решения проблемы. Сегодня же полномочия государственных инспекторов ограничены лишь превентивными мерами.

Особенность ситуации в том, что чаще собаки нападают не в самом нацпарке, а в его охранной зоне в черте Красноярска. Из-за сложных погодных условий копытные вынуждены покидать заповедные территории и выходить на городские окраины. В целом же интенсивность нападений напрямую зависит от погоды: обилие снега и весенние перепады температур создают ледяную корку, которая затрудняет передвижение копытных и облегчает собакам охоту.