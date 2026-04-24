Бродячие собаки задрали больше косуль в «Красноярских Столбах» за сезон

В «Красноярских Столбах» неподалеку от урочища Чертова пальца обнаружили очередную косулю, которую задрали бродячие собаки. Она стала 24-ой жертвой за сезон 2025−2026. В прошлом году их было 22.
Проблема имеет системный характер, признаются сотрудники парка: за последние семь лет от нападений собак погибло около 100 диких животных, включая маралов, косуль, кабаргу и лисиц. По масштабам ущерба этот фактор превосходит даже браконьерство за весь столетний период существования заповедника.
Вопрос с бродячими собаками поднимали ещё в 1930-х и 1960-х годах. В те времена у сотрудников охраны были законодательные инструменты для решения проблемы. Сегодня же полномочия государственных инспекторов ограничены лишь превентивными мерами.
Особенность ситуации в том, что чаще собаки нападают не в самом нацпарке, а в его охранной зоне в черте Красноярска. Из-за сложных погодных условий копытные вынуждены покидать заповедные территории и выходить на городские окраины. В целом же интенсивность нападений напрямую зависит от погоды: обилие снега и весенние перепады температур создают ледяную корку, которая затрудняет передвижение копытных и облегчает собакам охоту.