Эксперт Кармо назвал 25-й кадр мифом

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Технология 25-го кадра, которую якобы используют для скрытого воздействия на сознание, является рыночной легендой 1950-х годов, разоблаченной наукой. Об этом заявил ТАСС сооснователь и финансовый директор IT-компании getads, специализирующейся на разработке высокотехнологичных решений для рекламной отрасли и являющейся резидентом «Сколково», Шариф Кармо.
«25-й кадр — это миф, красивая рыночная легенда 1950-х годов, которая была разоблачена наукой и признана фальсификацией. Не используется. Ни на ТВ, ни в интернете эта “технология” не применяется, потому что она просто не работает. Это противоречит и законам физики, и законам физиологии», — сказал Кармо.
Он отметил, что во многих странах, включая Россию, законодательство прямо запрещает использование скрытой рекламы, воздействующей на подсознание. По его словам, 25-й кадр не опасен, не может контролировать разум, программировать поведение или наносить вред психике. Человек под его воздействием не превращается в безвольную марионетку.
«Гораздо опаснее для потребителей сегодня — не мифический 25-й кадр, а реальные цифровые следы и таргетинг, основанный на анализе больших данных, где реклама адаптируется под наши реальные интересы и поведение», — добавил эксперт.