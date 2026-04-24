«Мне нравится общаться»: Трамп рассказал о контактах с Путиным

Трамп заявил о важности продолжения прямых контактов с Путиным.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп заявил, что придерживается принципа диалога в международных отношениях. Так он прокомментировал контакты с лидером России Владимиром Путиным.

«Я тот, кто верит в силу разговора. Я придерживаюсь мнения, что говорить нужно со всеми. Мне нравится общаться», — сказал американский лидер.

Трамп раскритиковал решение стран G7 исключить Россию из формата G8. Он назвал этот шаг ошибочным и отметил, что впоследствии значительная часть обсуждений всё равно была посвящена Москве.

Ранее американские СМИ писали, что Трамп намерен пригласить Путина на саммит G20 в декабре. Источники в Госдепартаменте отметили, что участие России в мероприятиях «Большой двадцатки» на разных уровнях приветствуется.

Замглавы МИД РФ Александр Панкин сообщал, что Россия уже получила приглашение на саммит G20, который состоится 14−15 декабря в Майами. По его словам, состав делегации будет определен ближе к дате проведения встречи.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше