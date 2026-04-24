Успешный и здоровый: что скрывал ведущий Пиманов перед внезапной смертью

Режиссёр, сценарист, продюсер, телеведущий, политический деятель Алексей Пиманов умер 23 апреля на 65-м году жизни. У легендарного ведущего «Человек и закон» не выдержало сердце, о чем сообщил Первый канал. Коллеги и друзья в беседе с aif.ru рассказали, что ничто не предвещало трагедии — Пиманов всегда был спортивным, бодрым и никогда не жаловался на здоровье.
«Ничто не предвещало».
Оператор-постановщик Сергей Комаров, с которым они вместе работали над программой «Человек и закон», отметил в беседе с aif.ru, что Пиманов никогда не жаловался на здоровье. По его словам, когда они в последний раз виделись во время работы над очередным выпуском программы «Человек и закон» ничто не предвещало трагедии.
«Последний раз встретились на съемках программы “Человек и закон” около недели-двух назад. В последнее время он уставший был немножко, потому что сейчас и кино занимался. Очень много, наверное, у него сил кино унесло. Я так думаю. Но он никогда не жаловался на здоровье. Ничто не предвещало», — отметил он.
Спортсмен без жалоб: что скрывал ведущий.
Комаров подчеркнул, что Пиманов был очень спортивным, следил за собой.
«Он спортсменом был. Он всегда вот рассказывал, как он в зале занимался, как он в бассейне проплывает там свои километры. На здоровье не было жалоб», — добавил собеседник издания.
«Таких руководителей поискать».
Собеседник издания подчеркнул, что Пиманов был очень хорошим руководителем.
«Он был очень порядочный, честный, справедливый. Таких руководителей поискать. Он умел собрать команду, которая делала, в общем то, шедевры небольшими средствами. Он вокруг себя собирал очень талантливых людей. И был очень работоспособный. Мы все время спрашивали у него: Лёш, а когда ты все успеваешь? Когда он все успевал, никто не знает», — добавил Комаров.
Реакция Союза журналистов: «Останется в истории».
Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев в беседе с aif.ru подчеркнул, что он останется в истории российской журналистики.
«Он был выдающимся был журналистом и организатором журналистики, продюсер. Очень талантливый ведущий одной из самых рейтинговых программ и, конечно, останется в истории нашей журналистики. Очень жаль, что так рано ушёл. От всего Союза журналистов выражаю самые глубокие соболезнования коллегам и семье», — сказал он.
От видеоинженера до сенатора.
Алексей Пиманов родился 9 февраля 1962 года в Москве. Окончил факультет журналистики МГУ. На телевидение Пиманов пришел в 1986 году, начав карьеру с должности видеоинженера. Пиманов известен как телеведущий, сценарист и продюсер. Он снимал кино и руководил медиахолдингом «Красная звезда». В 2011—2013 был членом Совета Федерации, где входил в комитет по обороне и безопасности. На счету Пиманова более 100 документальных фильмов, в том числе, «Неизвестный Кремль» и «Неизвестная блокада». Он также работал над художественными лентами, был членом ассоциации кинотелепродюсеров и руководил проектом «Российское кино».