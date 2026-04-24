Трамп заявил, что участие Путина в саммите G20 было бы очень полезным

Президент США Дональд Трамп заявил, что участие президента России Владимира Путина в предстоящем саммите Группы двадцати (G20) было бы очень полезным. Об этом он сказал журналистам в Белом доме в четверг, 23 апреля.

— Если бы он приехал, это было бы очень полезно, — заявил Трамп.

При этом он отрицательно ответил на вопрос об отправке приглашения Путину.

В этот же день заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин сообщил, что Россия получила приглашение принять участие на высшем уровне в саммите G20, который пройдет 14−15 декабря в Майами.

Однако пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что участие Владимира Путина в следующем саммите «Большой двадцатки» в США не рассматривается.

Российский лидер в декабре 2025 года заявил, что не рассматривает возможность возвращения страны в группу G8. В интервью он ответил на соответствующий вопрос отрицательно.

Официальный представитель Кремля в свою очередь сообщил, что России намного интереснее работать в G20, поскольку бывшая G8 утратила экономическое лидерство. Он уточнил, что страны, которые туда входят, больше не лидируют по социальному и экономическому росту. Теперь в список вошли другие регионы земного шара.

