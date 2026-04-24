Число арестов на недвижимость в Хабаровском крае выросло более чем в два раза

За 2025 год в Управление Росреестра по Хабаровскому краю поступило 298,5 тысяч постановлений о наложении арестов и запретов на недвижимость от службы судебных приставов. Это в 2,2 раза больше, чем годом ранее (135,3 тыс), сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Хабаровскому краю.
«В настоящее время в ЕГРН содержится 128,5 тысяч арестов в отношении недвижимости Хабаровского края», — говорится в сообщении.
Аресты накладываются за долги любого размера: неоплаченные штрафы ГИБДД, кредиты, коммунальные платежи, налоги, алименты. Вся информация о наличии такого рода ограничений содержится в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН).
«Недвижимость, если она находится под арестом, невозможно продать, купить, подарить. Напоминаем, что перед заключением сделки необходимо проверять недвижимость на наличие/отсутствие арестов и обременений. Зачастую не в интересах продавца является информирование потенциального покупателя о возможных ограничениях, связанных с оборотом собственной недвижимости. Бывает, что арест наложен незадолго до продажи и продавец о нём просто не знает», — сообщает заместитель руководителя краевого Росреестра Елена Семченко.
Чтобы узнать, наложен ли арест на приобретаемую вами недвижимость, можно обратиться в любой многофункциональный центр, или обратиться к сайту Росреестра, используя сервис «Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online» раздела «Электронные услуги и сервисы».
«Снятие арестов возможно только после того, как в Росреестр поступит документ об его отмене из органа, принявшем решение о его наложении. После поступления документа об отмене ограничений, запись в ЕГРН погашается в течение 3 рабочих дней», — добавила Елена Семченко.
Если документ об отмене ареста не поступил автоматически, собственник вправе самостоятельно направить его через МФЦ.
Ранее ИА AmurMedia сообщало, что сотрудники органов принудительного исполнения побудили жителя Хабаровского края выплатить крупную задолженность по налогам, наложив арест на принадлежащую ему недвижимость. Гражданин продолжительное время не выплачивал предусмотренные законодательством налоговые платежи, накопив долг в размере более 500 тысяч рублей.