Число арестов на недвижимость в Хабаровском крае выросло более чем в два раза

«Недвижимость, если она находится под арестом, невозможно продать, купить, подарить. Напоминаем, что перед заключением сделки необходимо проверять недвижимость на наличие/отсутствие арестов и обременений. Зачастую не в интересах продавца является информирование потенциального покупателя о возможных ограничениях, связанных с оборотом собственной недвижимости. Бывает, что арест наложен незадолго до продажи и продавец о нём просто не знает», — сообщает заместитель руководителя краевого Росреестра Елена Семченко.